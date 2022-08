M-Spordi talent jäi tänavu juba kuuendat korda teepervele

Fourmaux oli Lankamaa katsel umbes kaheksanda kilomeetri kandis, kui ta üht paremkurvi lõikama läks. See lüke osutus prantslasele saatuslikuks, kuivõrd rohu sees peitis ennast midagi tugevat – ilmselt kivi – mille vastu ta enda esiratta kõveraks sõitis.

Kui esialgu tundus, et sinna prantslase võidukihutamine ka lõppeb, siis enam kui kümme minutit hiljem õnnestus tal ikkagi uuesti liikuma saada. Tõsi, seda mitte enam täiskiirusel

Kuna kolmandale katsele järgneb hoolduspaus, üritab prantslane ilmselt sinna ära veereda, et seejärel juba ühes mehaanikutega kahjud üle vaadata. Masina töökorda saamine oleks Fourmaux'le äärmiselt oluline, kuna liiga palju võistluskilomeetreid tal tänavu vöö vahe pole.

Nimelt on tema aasta kulgenud üle kivide ja kändude ning seitsmest rallist on ta tulemuse kirja saanud vaid kahel: Portugalis oli ta üheksas ning Eestis seitsmes. Ülejäänud MM-etappidel on tal tulnud siis kas enda sõiduveast või mehaanilisest rikkest tulenevalt katkestada.