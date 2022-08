Eesti noorte meeskond võitis piljardi EM-il pronksmedali

Meeskondlikus arvestuses võitis Eesti koondis 2018. aastal EM-il täiskasvanute vanuseklassis samuti pronksmedali. See on ka ainuke kord enne äsja võidetud meeskondliku medalit, mil meeskonna arvestuses on Eestile piljardis medal võidetud.

«Olles selles edetabelis kõrgel neljandal kohal on kindlasti suurepärane saavutus. Nii Hollandis, Saksamaal kui ka Poolas on piljardisport väga populaarne ning toimuvad ka koolidevahelised võistlused, mistõttu on nimetatud riikides kohalikel võistlustel mitmetes kordades rohkem võistlejaid ning ka keskmine tase on Eesti omast ees. Rahvaarvust rääkimata. Loodetavasti annavad praegused võidud inspiratsiooni ka Eesti noortele ning harrastajate ja sportlaste arv suureneb», ütles Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik peale võistlusi.