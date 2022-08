Tallinnast saab triatloni EMi korraldajalinn

IRONMAN 70.3 Tallinn peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: «Euroopa meistrivõistluste võõrustamine on meile suur tunnustus. Võistluse populaarsus on kasvanud nii kohaliku kui rahvusvahelise publiku seas – tänavu on enam kui 60 protsenti sportlastest siia sõitnud kaugemalt, et Eestis võistelda. Aastate jooksul on olnud hea meel tervitada Tallinnas Euroopa tipptriatleete – Sebastian Kienle, Daniel Bækkegård ning Kat Matthews – kes on aidanud Tallinna võistluskohana IRONMANi rahvusvahelisele kaardile viia. Tallinn pakub sportlastele ainulaadset kogemust võistelda pealinnas ning kogeda kõike, mida Tallinnal pakkuda.»