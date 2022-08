Arsenal tõusis Premier League’i liidriks, Bayern näitas Saksamaal võimu

Arsenali peatreenerile Mikel Artetale oli see 50. võit Inglismaa kõrgliigas. Selle tähiseni jõudis ta 98 mänguga. Arsenali treeneritest on 50 võiduni kiiremini jõudnud vaid Arsène Wenger, kellel kulus 94 mängu.

Eintrachti kapten Sebastian Rohde tunnistas pärast mängu, et nüüd, mil Robert Lewandowskit Bayernis ei mängi, on nende ründeliin veelgi tugevam. «Bayerni mängustiil on Lewandwoski lahkumisega muutunud. Nende ründenelik on väga paindlik, nad liiguvad liinide vahel suurepäraselt. Tahtsime väljakult saada positiivseid emotsioone, kuid paraku muutus kõik üsna kiiresti fiaskoks.»