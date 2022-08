Rullsuuskadega kihutanud Petter Northug sattus õnnetusse

Tippsportlaskarjääri lõpetanud 36-aastane Northug rääkis NRK-le, et sõitis rullsuuskadega allamäge. Hinnanguliselt liikus ta kiirusega 35 kilomeetrit tunnis. Seejärel keeras talle ette auto. «Peatusin järsult ja lendasin üle auto, maandudes asfaldile. Üks rullsuusk murdus,» lausus Northug.

Norralase sõnul läks pärast õnnetust EMOsse. «Mulle öeldi, et peaksin ühe päeva puhkama ning siis võin uuesti treenima asuda.»

Northugi sõnul oli tegu õnneliku õnnetusega. «Halvimal juhul võinuks asjad väga valesti minna. Oleme näinud õnnetusi, mis rullsuuskadel juhtunud on. Rullsuusatades on mängus teravad kepid, tegemist on riskantse spordialaga.»