Soomes esikohal sõitev Tänak: Toyota poisid ärkasid üles, aga võitleme neile vastu

Kui Lappiga võrreldes on Tänak näidanud paremat hoogu, siis kolmandal kohal sõitev Kalle Rovanperä on laupäeva hommikuga võtnud Tänakult tagasi 8,1 sekundit ning kaotab eestlasele 12,9 sekundiga.

«Oleme mõnega edu suurendanud, aga Kalle on tugev. Toyota poisid on ärganud ja suruvad. Võitleme vastu,» lausus Tänak lõunapausil.