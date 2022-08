BLOGI ⟩ Võimas! Bruus võitis U20 MMil kuldmedali

Kvalifikatsiooninormiks oli 1.85, aga kõik 12 finaalipääsejat selgusid juba 1.80 ületamise järel. Mõlemad eestlannad tegid ühe õnnestunud ürituse 1.76 ja 1.80 peal. Reaalne medalivõimalus on Oregoni MMil seitsmenda koha saanud ja Eesti rekordi 1.96 peale viinud Bruusil. Kui vaadata finaalis osalevate naiste parimaid tulemusi, siis on eestlannaga sama kõrgele hüpanud vaid 17-aastane Angelina Topic. Teine tugev Bruusi konkurent on hollandlanna Brit Weerman, kes on sellel hooajal hüpanud 1.95.