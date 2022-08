M-Spordi tiimiboss esisõitja järjekordsest avariist: loomulikult peaksime tema peale karjuma

«Ma olen väga pettunud. Ta on väitnud, et suudab häid tulemusi teha. Nüüd võiks ta ka seda tõestada,» ütles M-Spordi tiimiboss Richard Millener.

«Loomulikult peaksime tema peale karjuma, aga see pole osa minu lähenemisest. Ma arvan, et oleme teinud kõik tema aitamiseks: tugev tiimi toetus ja hea auto. Aga meil on vaja ka tulemusi, sest see annab meeskonna sisekliimale palju juurde,» lisas Millener.