GALERII ⟩ Tänak peab Soome MM-ralli võitu karjääri üheks parimaks

«See on eriline võit, pole kahtlustki. Olen oma karjääri jooksul üksjagu võitnud, kuid see on kahtlemata üks parimatest. Alustasime rallit esiotsast ja saime eelise ära kasutada. Edasi tuli olukord kontrolli all hoida,» rääkis Tänak Hyundai pressiteenistusele.