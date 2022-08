GALERII ⟩ Eesti meistritiitel tuli Kullile läbi raskuste ja tehniliste viperuste kiuste

Liisa Kullile tuli meistritiitel läbi raskuste ja tehniliste viperuste kiuste: «Juba eile ratast vahetusalasse viies jäi number maha, hommikul tehnilises kontrollis oli rehv katki. Pärast ujumist selgus vahetusalas, et tagumine pidur on kinni. Vahetusalast väljudes selgus, et pidurit lahti ei saa ning pidin seisma jääma, pöörasin ratta teistpidi ning kõik joogid jooksid tühjaks. Tagumist pidurit polnud ning raja peale oli pool liitrit vett,» kirjeldas ta oma katsumusi. See kõik juhtus võistlusel, kus kogu naiste esikolmik lõpetas samas minutis.