Võrkpallikoondise peatreener tõi välja kitsaskoha, mis on vaja likvideerida

Eesti meeskond tegutses väga ühtlaselt, peatreener Fabio Soli jagas mänguaega paljude meeste vahel. «Minu idee on kasutada ära selle meeskonna kogu potentsiaal, seetõttu teen palju vahetusi. Mõni toob juurde energiat, mõni on teatud elementides hea, püüan neid tugevusi ära kasutada, see on meie tugevus,» kommenteeris Soli, kes nautis Kalevi spordihallis meeskonna juhendamist täiel rinnal.

«Mina nautisin meeskonna juhendamist ja mehed nautisid samuti platsil olekut. Selliste mängude pärast me ju terve suve vaeva näeme, nüüd on vaja ka nautida. Olen rahul, et mehed tulid selg vastu seina olukorrast välja ja suutsid leida uut energiat iga kord, kui olid rasked hetked. Me alustasime mängu hästi, ka see teeb heameelt. Oli muidugi asju, mis ei toiminud nii nagu vaja, ja meie nõrk koht on side-out, millega peame tööd tegema. Kui selle korda saame, on meil head võimalused eduks,» rääkis peatreener võrkpalliliidu kodulehel.