Tänak kinnitas, et ei tahtnud Rovanperät vaimselt rivist lüüa

Ralli pressikonverentsil küsiti Tänakult, kas eestlane üritas soomlase kohe päeva alguses vaimselt rivist välja lüüa. «Ei, seal ei olnud midagi psühholoogilist. Tahtsin rallit võita ja selleks ei tohtinud ma katsel kaotada rohkem kui üks-kaks sekundit. Surusin kõvasti, et vähemalt sama aega sõita, mis oleks täiesti okei olnud. Kuid suutsime isegi natukene edu kasvatada. See oli vajalik, sest võttis palju pingeid maha,» sõnas Tänak.

Rovanperält uuriti, mis hetkel sai ta aru, et rallivõit jääb seekord püüdmatuks. «Eks mul oli kogu aeg natukene selline tunne, aga lõplikult selgus see täna. Üritasin suruda, kuid mul jäi mingites kohtades julgusest puudu. Ma ei tundnud end autos sajaprotsendiliselt. Kui kõvasti suruda, toob see endaga kaasa ka riske. Ma ei hakanud viimast välja panema, sest praeguses olukorras oli mul vaja punktid kindlustada. Kui oleksin täiega surunud, oleksime Otile lähemal olnud, kuid ma ei tea, kas me võidule oleksime pretendeerinud.»