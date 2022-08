Õudusunenäoga võidelnud Tänak pani Rovanperä tolle kodurallil paika

Kuigi Tänak on tänavu juba tõestanud, et Hyundaiga on võimalik rallit võita (ta triumfeeris ka Sardiinias – C. K.), ei olnud tal mõne nädala eest Eestis peetud kodurallil Toyotadega sõitvatele Kalle Rovanperäle ja Elfyn Evansile midagi vastu panna. Võis karta, et nii läheb ka Soomes, kuid ometi suutis eesti mees näidata kõigile hambaid, ja seda juba reede hommikul!