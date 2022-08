Valgevene tennisist ahastuses: Kanada ei andnud mulle viisat!

«Pean kahetsusega teatama, et loobusin Toronto turniirist seoses asjaoluga, et ma ei saanud viisat. See valmistab suure pettumuse.

On väga kahju, et pean ühe oma lemmikvõistluse vahele jätma. Kanadas meeldib mulle väga mängida – seal on suurepärased fännid, aastate jooksul on mul tekkinud palju sõpru. Näeme Cincinnatis!» säutsus endine maailma esireket Azarenka Twitteris.