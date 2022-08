Maailma 16. reket osaleb Tallinna WTA-turniiril

«Meil on väga hea meel, et Ostapenko on nõus osalema turniiril Tallinn Open,» ütles võistluse direktor, tenniseliidu peasekretär Allar Hint. «Jelena on maailmatasemel mängija, Suure slämmi võitja ning lisaks meie naaberriigist, mis kindlasti loob hea sümbioosi ning annab ka Läti publikule võimaluse külastada meie turniiri, et oma staari mängimas näha.»