Tänak sai rallieksperdilt maksimumpunktid: see oli kõige võimsam esitus, mis ma kunagi näinud olen

«Tänak andis endast alates esimesest katsest kõik ja rohkemgi veel. See ei tundunud reaalne, et nii on võimalik riskida 22 katset ja 322 kilomeetrit järjest. Auto käitumisest oli näha, et katastroof võis juhtuda igas kurvis. Hoolimata Hyundai ettearvamatusest suutis ta auto kuni lõpuni teel hoida,» oli Clark Tänaku esitusest hämmingus.