Ukraina reetnud olumpiavõitja sai karistada

Petrenko on ajaloo üks paremaid Ukraina iluuisutajaid ja kuna ta on olümpiamängudelt võitnud kaks medalit (lisaks kullale ka 1988. aastal pronksi - toim.), siis maksti talle riikliku stipendiumi. Nimelt on Ukrainas taoline toetus määratud ette kõikidele olümpiamedalistidele.