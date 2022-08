Uskumatu ämber: rahahädas Barcelona raamatupidamistrikk viib klubilt hoopis üle 37 miljoni euro

Nimelt on Barcelonal vaja teenida raha, et registreerida uusi mängijaid, kes klubiga tänavu suvel on. Nendeks on Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Jules Kounde, Raphina ja Franck Kessie. Lisaks ei saa klubi hetkel registreerida uued lepingud sõlminud Sergio Robertot ja Ousmane Dembelet.

Selleks, et raha teenida, astus klubi president Joan Laporta mitu sammu. Üheks neist oli 25 protsendi teleõiguste müümine ettevõttele Sixt Street, mis panustas 517 miljonit eurot. Aga Barcelona esitles seda 667 miljoni eurose tuluna. Kuidas see võimalik on?

Nimelt avaldas Hispaania raadiojaam Cope, et Katalaani tippklubi seadis üles firma Logksley Investments SL, mille kaudu diil käis ja panustas sinna ise 150 miljonit eurot. Kuigi seaduse silmis oli taoline raamatupidamistrikk korrektne, siis Hispaania kõrgliiga ametnikud seda läbi ei lasknud. Nemad akspeteerivad vaid Sixt Streeti panustatud 517 miljonit eurot ja seetõttu ei saa klubi endiselt registreerida ka uusi mängijaid.