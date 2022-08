Serena Williams vihjas peatsele karjääri lõpule

23-kordne suure slämmi võitja ja pikalt maailma esireketi kohta hoidnud Williams on nüüdseks 40-aastane ning pole ime, et ta pole enam parimate päevade tasemel. Ta on ka varem vihjanud karjääri lõpetamisele, kuid andis nüüd mõista, et see juhtub peagi.

«M arvan, et tunneli lõpus on juba valgus. Ma jõuan sellele valgusele lähemale… Ei jõua ära oodata, et selle valguseni jõuaks,» ütles ta Eurosportile.

Kui talt küsiti, mida ta valguse all mõtles, vastas ameeriklanna: «Vabadust. Mulle meeldib mängida, see on hämmastav. Aga ma ei saa seda igavesti teha,» tunnistas ta.