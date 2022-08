Rallilegend kiitis Rovanperät, et too Tänakut suruma ei läinud

Rovanperä oli enne viimast päeva Tänakust 8,4 sekundi kaugusel, kuid otsustas lõpuks mitte liigseid riske võtta ning pidi tunnistama konkurendi paremust. Kankkuneni sõnul oli see õige otsus.

Rovanperä hoiab MM-sarjas kaheksa etapi järel kindlat edu. Tal on kirjas 198 punkti. Teisel kohal oleval Tänakul on kõigest 104 silma.