Rapla sai paika järgmise pusletüki

Rapla andis ühismeedias teada, et Cheese'i puhul on näha head segu mängujuhist ja viskavast tagamängijast.

«Tyler on mitmekülgne mängija, kes tajub ja oskab mängutempot kontrollida. Ta on nutikas mängujuht, kes suudab samas ka efektiivselt skoori teha ja sööte näha. Mis kõige tähtsam, meil on mängujuht, kes hoolitseb oma meeskonna eest, tegutseb otsusekindalt, temas on liidri omadused. Ta on andekas, suure potentsiaaliga mängija, ootan põnevusega temaga koos töötamist,» sõnas tiimi peatreener Arnel Dedič.