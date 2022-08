Rovanperä ema avaldas poja edu saladuse

Tiina Rovanperä sõnul on Kalle pärinud tema iseloomujooned ning isa Harri sõiduoskused. «Kalle suudab keskenduda – seda on väga raske õppida. Sellega on nii, et kas sa oskad seda või siis mitte. Kalle ei lase välistel asjadel end segada. Ta on võimeline varasemad sündmused kiiresti unustama,» avaldas ema oma poja ühe tugevaima omaduse.