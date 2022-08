Hamilton meenutas elu valusaimat sõitu: minu suurim hirm sai tõeks

Mäletatavasti sai 2021. aasta F1 hooaeg dramaatilise lõpu. Hamilton ja Verstappen läksid viimasele võistlusele võrdselt 369,5 punktiga ning seega oli MM-tiitli saaja arvutamine lihtne: kes ees, see mees. Hamilton möödus parimalt stardikohalt alustanud Verstappenist kohe esimeses kurvis ning võttis juhtohjad kindlalt enda kätte.

Turvaauto lahkus rajalt täpselt nii, et võidusõidu lõpuni jäi üks ring. Et võistluste juht Michale Masi lubas Hamiltoni ja Verstappeni vahel olnud ringiga maha jäänud autodel ring tagasi võtta, tähendas, et Verstappen sai kordusstarti alustada värskete rehvidega täpselt Hamiltoni tagant. Hollandlane kasutas ilmselge eelise ära, möödus Hamiltonist ja tuli maailmameistriks.