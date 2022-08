Shaquille O'Neal: kui ma praegu NBAs mängiks, toimuks seal veresaun

50-aastane O'Neal on surmkindel, et tänapäeva korvpall talle probleeme ei valmistaks. «On üks vana ütlus: kui asi pole katki, siis ära käpi seda. Minu arust muudetakse korvpallis liiga tihti reegleid, sest keegi vingub millegi üle. Paljud ütlevad, et olen lihtsalt vihkaja, kuid asi pole selles,» rääkis O'Neal taskuhäälingus The Big Podcast.