Arizona treener: Kerr Kriisa on meie võistkonna süda ja hing. Kiita sai ka Henri Veesaar

Portaal The Athletic tegi juttu Arizona Wildcatsi peatreeneri Tommy Lloydiga ning pärast nentimist, et eelmise hooaja koosseisust läks kolm noormeest (Bennedict Mathurin, Dalen Terry, Christian Koloko) kaubaks NBA draft'is ja neile tuleb leida asendajad, läks jutt teiste seas kiirelt ka Kriisale.

Head tööd teinud Lloyd alustab Arizonas oma teist hooaega. Võistkonnaga on liitunud kuus uut mängijat, nende seas on ka Veesaar. «Ma ei taha olla treener, kes hangiks mängijaid, kes lahendavad kõik sinu probleemid. Treenerina soovin, et meie mängijad teeksid arenguhüppe,» käis Lloyd välja oma kreedo.

Mängijate juurde minnes tõi portaal esimesena välja Kriisa ja kirjutas: «Ülikoolikorvpallis on vähe mängijaid, kes jäid nõnda eredalt silma. Ta oli Pac-12 konverentsi parim korvisöötude andja (keskmiselt 4,7 söötu mängus - toim) ning lisaks kogus 29,5 minutiga 9,7 punkti ja 2,5 lauapalli. Lloyd rõhutas: «Kerr Kriisa on meie võistkonna süda ja hing.»

Portaal tõi välja asjaolu, et Arizona hooaeg võinuks kesta kauem, kui Kriisa poleks hooaja lõpufaasis tõsiselt vigastanud hüppeliigest. Ta jättis seetõttu kolm mängu vahele, naasis NCAA finaalturniiri teises ringis, kuid seejärel peetud kahe kohtumisega tippvormi mõistagi ei saavutanud.

Lloyd märkis, et sel suvel töötati Kriisaga kahepunktivisete efektiivsuse suurendamise kallal.

208 cm pikkust Veesaart nimetab The Athletic aga Wildcatsi kõige intrigeerivamaks mängijaks. Tuuakse välja, et tema käte siruulatus on 2 meetrit ja 18 sentimeetrit, et ta osales 17-aastaselt Eesti kõigi aegade noorimana tiitlivõistluste valiksarjas, et ta on liikuv ning suudab visata kolmepunktiviskeid. Teisalt tuleb ülikoolikorvpalli tarvis kaalu juurde saada.

«Tal on palju arenguruumi, aga me vajame teda juba sel aastal. Ta on pikk ja tõeliselt andekas,» kiitis Lloyd.