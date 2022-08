Jalgpalli MM algab plaanitust päeva võrra varem

Põhjus on asjaolus, et niimoodi saab maailmameistrivõistlusi korraldava Katari kohtumise tõsta avamänguks. Selles võõrustab Katar Ecuadori.

Ajakava muudatus järgib traditsiooni, mille kohaselt osaleb MMi avamängus kas korraldajamaa või tiitlikaitsja. Lõpliku otsuse peab võtma vastu FIFA nõukogu, kuhu kuuluvad organisatsiooni president Gianni Infantino ja kuue konföderatsiooni presidendid. Ent kõik kokkulepped on sõlmitud ja eeldatakse, et see on vormistamise küsimus.