Tänaku ja Latvala jutuajamine päädis soomlase ootamatu avaldusega

Ajalooliselt on Soome ralli olnud kodusõitjate valitseda. Välismaalastest on Soome etapi kolm korda võitnud vaid kaks meest, lisaks Tänakule ka Sebastien Loeb. Sama palju võite on kodukamaral sõidetaval WRC-etapil saanud ka Latvala, kes aktiivsele rallikarjäärile tõmbas joone alla 2019. aastal.

Soome MM-etapi järel õnnitles Latvala eestlast võidu puhul ning Tänak meenutas talle, et nüüd on nad mõlemad selle ralli kolm korda võitnud. Latvala ütles seejärel kavalalt, et ta kavatseb Soome MM-rallil tulevikus veel startida ning vihjas, et võib oma võidusaldot kasvatada.