Madridi Reali tähed saavad Helsingis esmakordselt tunda VARi kurikuulsat edasiarendust

VARi on aastate jooksul palju kritiseeritud, sest see on aeganõudev ning muudab mängu aeglasemaks. SAOT (inglise k. semi-automated offside technology) peaks need vead parandama, sest palli sisse ja väljakule paigaldatud andurid suudavad näiteks suluseisu automaatselt ära «vilistada».

Kuna tegemist on poolautomaatse süsteemiga, siis peaks nüüd kahtlust tekitavad suluseisud saama kiirema lahenduse ning VARi kohtunikel on nö üks silmapaar lisaks. Ühtlasi tähendab see, et mängijatel jääb väljakul vabadust reegleid painutada aina ahtamaks.

Helsingi olümpiastaadionil toimuva UEFA superkarika võitja selgitavad täna Meistrite liiga võitnud Madridi Real ja Euroopa liiga trofee teeninud Frankfurti Eintracht.