Kõrgseltskonda naasev Võru palkas järjekordse ameeriklase

Zolg on juba teine jänki, kes Võruga on käed löönud, kui varasemalt liitus meeskonnaga nurgaründaja Matt Slivinski. Paari nädala pärast 23. sünnipäeva tähistav Zolg on sündinud Californias, kuid esindas Chicago Loyola ülikooli. Möödunud hooajal oli ta oma (ülikooli)meeskonna parim nii kaitsepallide mängimises (188) kui ka ässade arvestuses (35). Tegemist on 190-sentimeetrise mängija jaoks esimese välishooajaga.