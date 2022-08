MM-sarjas tuleb starti rekordiliselt Rally1-autosid

Toyota paneb välja neli autot, mille roolis on Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Esapekka Lappi ja Takamoto Katsuta. Varasemalt sahistati, et startida võinuks ka valitsev maailmameister Sébastien Ogier, kuid seda ei juhtunud. Käimasoleval hooajal on kaks kuulsat prantslast – Loeb ja Ogier – startinud samadel rallidel, nüüd on neist stardis ainult Loeb.