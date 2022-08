Rallimaailmas sahistatakse taas Tänaku M-Sporti naasmisest

«Selle põhjal, mis meile umbes aasta tagasi räägiti, pikendas Ott Tänak oma kaheaastast lepingut veel mitme aasta jagu. Aga kõik teavad, et sõitjate lepingutes on klauseleid, mis kehvade tulemuste põhjal teevad raskeks nende kinnihoidmise,» kirjutas Les Sports oma artiklis.

Belgia spordiportaali sõnul pole ka Hyundai jaoks vastuvõetav see, et sõitja, kellele makstakse aastas mitmeid miljoneid, nende autot avalikult kritiseerib.

«Kuidas saab sõitja, kellele Hyundai maksab aastas mitmeid miljoneid eurosid avalikult oma tööandjat kritiseerida. Eriti, kui ta on sõitmas ühel aasta suurimal rallil. Kas see tähendab, et ta tahab aasta lõpus lahkuda või soovib Tänak koguni, et ta vallandataks,» arvas Les Sports.