Tartu Rattamaraton saab tänavu teistsuguse stardi

«Kogu meie tegevus on suunatud sellele, et osalemine suurtel rahvamaratonidel oleks osaleja jaoks võimalikult nauditav ja rõõmsat elevust ning positiivseid emotsioone tootev. On selge, et võimalikult ohutult, pingevabalt ja kukkumise ohtu sattumata raja läbimine on üks olulisemaid tegureid rattamaratoniga seotud emotsioonide kujundamisel. Meie senine praktika on näidanud, et kui osalejad saavad ise valida stardikoridori, on neil emotsioon parem. Nii on neil võimalus minna rajale sarnase kiiruse ja võimekusega inimestega ning soovi korral oma sõprade või lähedaste keskel ja seeläbi naudivad nad ka üritust rohkem. Omade seltsis on rattasõit alati ohutum ja stressivabam, kuna osatakse teineteisega paremini arvestada,» selgitas Rattamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.