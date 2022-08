Eesti sai Müncheni EMile viimasel hetkel ühe koha juurde

Eliitnaised asuvad Euroopa meistrivõistluste medaleid jagama reedel Eesti aja järgi kell 18.15. Kiviojal on selja taga edukas treeningperiood mäestikulaagris ning tunneb ennast enne starti hästi. «Laager läks väga edukalt ja ühtki tagasilööki ei ole praegu olnud. Kõik on sujunud plaanipäraselt,» ütles Kivioja. «Nüüd on vaja anda endast kõik, et head vormi realiseerida. Võistluse õhustik on äge ja suurvõistluse moodi, samuti on konkurents väga tugev.»

Eliitmehed pääsevad võistlema laupäeval Eesti aja järgi kell 17. Eestlastest on stardis Räppo ja viimasel hetkel koha teeninud Vabaorg. Räppo sõnul ei ole tal viimane ettevalmistusperiood ideaalselt läinud, kuna ta haigestus kergelt möödunud treeningnädalal. Treeneriga võeti aga vastu tarku otsuseid ning nüüd on enesetunne paranenud.

«Langetasime varem koormusi, et tehtut mitte ära rikkuda,» ütles Räppo. «See mõjus hästi, sest tundsin end nädala algul taas tugevalt. Nüüd on veel mõned kergemad päevad ees ootamas ja loodetavasti on haigus kehast läinud. Ootusärevus ja soov võistelda on suur. Münchenis toimuv EM on kindlasti üks suuremaid võistluseid, kus ma olen osalenud, see peegeldub ka konkurentsist. Stardinimekirjas on maailma parimad, kuid see ei hirmuta mind.»