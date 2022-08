Jaimaica sprinter sai hakkama ainulaadse saavutusega

35-aastasest sprinterist sai ajaloos esimene naine, kes on ühe hooaja jooksul läbinud kuuel korral 100 meetrit kiiremini kui 10,70.

«Regulaarselt alla 10,70 jooksmine on minu jaoks suur asi. On väga keeruline sellist kõrget taset hoida. Ma ei ole enam esimeses nooruses, kuid tunnen end võimekana. Loodetavasti suudan veel hooaja lõpus isiklikku rekordit korrata,» lausus naine, kelle tippmark on 10,60.