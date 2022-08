Venelasest MM-medalist keeras isamaale selja

Uudisteagentuur TASS kirjutas, et Venemaa koondise peatreener Sergei Kovpanets on Jakovlevi otsuses sügavalt pettunud. Kusjuures isiklikult ei öelnud rattur talle midagi, vaid kodakondsuse vahetus selgus läbi Venemaa jalgrattaliidu, kes sellest koondise lootsi teavitas.

Treeneri andmetel viibib endine hoolealune juba Iisraelis ning on riigi passi juba kätte saanud. «Ta peab lõpetama koostöö isikliku treeneri Oleg Logunoviga, sest Oleg on Venemaal. See oli Mihhaili enda otsus. Ta näitas tugeval tasemel tulemusi ja on nüüd maailma üks andekamaid sprintereid,» tunnistas Kovpanets.