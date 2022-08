Läbi raskuste Rally1-autosse pääsenud soomlane võib saada uue võimaluse, kahekordne maailmameister näeb selle nimel vaeva

Seetõttu lubas tema mänedžer Marcus Grönholm – kes on ise kahekordne autoralli maailmameister – kohtuda M-Spordi omaniku Malcolm Wilsoniga, et arutada soomlasele asendusrallit, sest Huttunen kogus läbi raskuste raha kokku ning masin ei töötanud nii, nagu oleks pidanud, kirjutab Rallit.fi.

«Eks ole pärast rallit näha, mis me teha saame. Muidugi soovime võimalusi anda, aga need ei tööta alati. Kahjuks ralliga on seotud riskid ja tehnilised probleemid võivad üles kerkida. Kõik meie autod olid samal tasemel ette valmistatud,» sõnas M-Spordi rallitiimi pealik Richard Millener.