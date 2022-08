Suurvõistlusel läks kaks sportlast kaduma

«Nende reisidokumendid kaas arvatud passidega on endiselt alaliidu ametnike käes, kes poksijaid mängudel saatsid,» sõnas Pakistani poksiliidu sekretär Nasir Tang The Indian Expressile.

Suurbritannia politsei kinnitas portaalile Inside the Games sportlaste kadumist. «Meid teavitati, et kaks Pakistani Briti Rahvuste Ühenduse mängude delegatsiooni liiget – mehed vanuses 22 ja 25 – läksid kaduma. Meid teavitati sellest teisipäeval ja me oleme alustanud uurimist, kaasa arvatud turvakaamerate salvestiste vaatamist, et tagada nende turvalisus ja heaolu,» lisati seal.