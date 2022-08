21 aastat ihaldatud MM-tiitli ootamist

Iga nelja aasta tagant* toimuva indiaca MMi puhul on juba ammu tavapärane, et eestlased naasevad sealt medalikuhjaga. Kulda ja karda olid seni teeninud peaaegu kõik. MM-tiitel puudus vaid meie indiaca-meestel. Tänavu see viga aga parandati.