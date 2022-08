Kapist välja tulnud Venemaa esireketi tüdruksõber on Tallinnas sündinud iluuisutaja

Instagrami postitustelt selgub, et tema tüdruksõber on iluuisutamises nii Eesti kui ka Vene koondist esindanud Natalja Zabijako.

«Jah, (mul on praegu tüdruksõber – toim.),» tunnistas Kasatkina, kes on praegu kõrgeima asetusega Venemaa naismängija. Ta andis mõista, et tundis pärast väljatulekut kergendust ja rahu.

«Kapis elamine on võimatu, vähemalt mitte pikemas perspektiivis. See on liiga raske. Mõtled sellest koguaed, kuni otsustad välja tulla. Muidugi on inimese otsustada, kuidas seda teha ja kui palju rääkida. Ainus, mis loeb, on rahus elamine iseendaga ja p*rsse kõik teised,» selgitas Kasatkina.