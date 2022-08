Hamilton selgitas, miks tal pole pikka aega pruuti olnud

«Oma valusast kogemusest tean, et eraelu ei ole vaja reklaamida. Ma proovin sellest rääkida väga vähe. Viimastel aastatel ei ole mul pikaajalisemat suhet olnud. Sellel on lihtne põhjus – olen tööga hõivatud olnud,» lausus 37-aastane Hamilton ajakirjale Vanity Fair.

«Olen taibanud, et kahte või kolme asja ei ole võimalik korraga teha, mistap olen keskendunud vaid ühele. Tahaksin kasvada selliselt, et suudan ka üksinda õnnelik olla. Et ma suudaksin end iseendaga mugavalt tunda. Kui peaksin ühel hetkel kellegagi kohtuma, tahan, et see inimene oleks täiendus, mitte vajadus,» jätkas Mercedese sõitja.