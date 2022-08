Putini toetajast Vene suusataja Olümpiakomitee presidendile: ma tahan näha su nägu, kui medali mulle kaela riputad

ROKi presidendi avaldusele reageeris Stepanova, kes kirjutas oma Instagrami kontol, et soovib järgmistel olümpiamängudel medali kaela saada just Bachilt.

«Härra Bach, ma luban teile, et treenin päevas kolm korda, kui just teie, mitte keegi teine, paneb mulle olümpial medali kaela. Ma oska teie eest küll rääkida, aga mulle valmistaks see rahuldust, kui teie nägu sellel hetkel näeksin,» kirjutas Stepanova.

«Võimuvahetust ei toimu. Ainult venelased saavad otsustada, kuidas soovime elada ja kes meie liidriks on. Välismaalaste arvamus on viimane asi, mis meid huvitab,» vastas Stepanova Norra suusataja Emil Iverseni kommentaarile, et sanktsioonid venelaste vastu peaksid kestma nii kaua kuni Putin ametis on.