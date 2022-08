Meistrite liiga ajaloo edukaim treener andis vihje karjääri lõpetamise kohta

Ancelotti rääkis Itaalia meediale, et lõpetab karjääri siis, kui tema praegune leping Realiga läbi saab. Treeneri leping Madridi meeskonnaga kestab kuni 2024. aastani.

«Ma olen praegu pühendunud oma tööle, milleks on Madridi Reali treenimine. Mõned aastad tagasi olid minu prioriteediks tiimi mänguga seotud taktikalised otsused. Nüüd keskendun ma pigem suhetele mängijatega,» kirjeldas itaallane, kuidas tema filosoofia aastatega muutunud on.

«Madrid on hetkel jalgpallimaailma tipus. Ma lõpetan oma karjääri koos Realiga. Pole paremat kohta, kus minu teekonnale joon alla tõmmata,» tunnistas 63-aastane Ancelotti Itaalia väljaandele Il Messaggerole.

Ancelotti on oma karjääri jooksul võitnud Meistrite liigat kuuel korral: neljal juhul treenerina ja kahel mängijana. Lisaks on ta ainus treener, kes on pea kohale tõstnud liigatiitli kõigis viies suurimas Euroopa liigas: Saksamaal Müncheni Bayerniga, Itaalias AC Milaniga, Pransusmaal Pariisi Saint-Germainiga, Inglismaal Londoni Chelsea ja Hispaanias Madridi Realiga.