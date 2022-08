Hokitrennis litriga vastu rindkere saanud 14-aastane poiss suri haiglas

Klubi peatreener Roman Rotenberg kinnitas, et klubi plaanib Malkovi pere rahaliselt toetada. «Traagiline uudis tuli kõigi jaoks ootamatult. Ma ei maganud üldse eelmisel ööl ja ainuke, millele sain mõelda, oli see poiss. Raske on leida sõnu, et seda kibestumust ja valu kirjeldada. Pole midagi kohutavamat kui lapse surm,» ütles Rotenberg.