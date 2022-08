EMile saabuv torm ähvardab eestlaste plaanid uppi lüüa

See oleks omakorda halb uudis Eesti maratoonaritele Tiidrek Nurmele, Roman Fostile ja Kaur Kivistikule, kes eelistaksid just kuuma ilma.

«Praegu näitab, et stardi ajal ehk kell 11.30 on pilvine ja 23 kraadi,» sõnas Nurme laupäeval, lisades, et kui selline stsenaarium peakski käiku minema, soosib see pigem teisi koondisi. Tõsi, nüüd ennustatakse veelgi ekstreemsemat ilma.