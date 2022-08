GALERII ⟩ Eurosarjast kodusesse liigasse naasnud Paide kaotas otsesele rivaalile punkte

Võiks isegi öelda, et Saaremaa klubi vastas Paidele nende oma relvaga, mida eurosarjas kasutati väga efektiivselt – nö bussi parkimisega värava ette. Kuressaare on sel hooajal kujunenud Paide jaoks komistuskiviks. Esimeses ringis kaotati neile 1:2 ning teises mängiti 1:1 viiki.

Paide on jätkuvalt turniiritabelis neljandal kohal ning Kuressaare jätkab viiendana, neid lahutab viis punkti. Paide jääb praegu medalikohast kaugele, kolmandal kohal oleval Nõmme Kaljul on 12 punkti rohkem. Kaks esimest – Tallinna FC Flora ja FCI Levadia – on kogunud 63 ja 60 punkti.