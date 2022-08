«Loodan, et olen hooaja parimas vormis,» sõnab kohe EMi avapäeval võistlustulle astuv sprinter.

Nazarovi tänavune sisehooaeg oli väga paljulubav, kuid väljas pole ta sama suurte sammudega edasi liikunud. Tõsi, teatud edasiminek on siiski toimunud ning isikliku tippmargi on 23-aastane sportlane viinud 10,42 pealt 10,34 peale. Kusjuures, lubatust pisut tugevama taganttuulega on ta staadionisirge läbinud ka 10,28ga.