Meedia: kui Ronaldo ei täida Unitedi nõudmisi, siis võidakse tema leping lõpetada

Jutud Ronaldo motivatsiooni ümber on kestnud juba kaua. Tal on mullu Unitediga sõlmitud lepingust veel aasta jäänud, kuid ta on avalikult avaldanud soovi Old Traffordilt lahkuda. Alanud hooajal on ta küll kõrgliiga kohtumistel kaasa löönud, kuid pole midagi säravat näidanud.