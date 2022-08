EMi vigastuse tõttu katkestanud Mayer: nüüd tean, et see oli võimatu missioon

Mayer avaldas juba enne EMi, et ta pole pärast kuldselt lõppenud MMi parimas vormis ning kui tekib vähimgi tagasilöök, siis on ta tervise huvides nõus katkestama. Nii juhtus paraku juba pärast esimest ala.

Suutsin sellest ruttu taastuda, aga pärast MMi hakkas see jälle tunda andma. Lükkasin jooksutreeninguid võimalikult kaua edasi, kuid tundsin juba trennides, et kõik pole päris õige,» kommenteeris Mayer.

«Nüüd tean, et see oli võimatu missioon. Tahtsin anda endale võimaluse, aga ei läinud õnneks. Samas, hooaeg ju õnnestus ja see annab mulle enesekindlust järgmiseks aastaks,» lisas 30-aastane Mayer, kes võidutses juulis toimunud MMil 8816 punktiga.