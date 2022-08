PM MÜNCHENIS ⟩ Vana vigastus rikkus Hausenbergi võistluse: ma pidin riskima

Kaugushüppe kvalifikatsioonis sai 8 meetrist jagu vaid rootslane Thobias Montler. Viimasena viis finaali ehk 12 hulka tulemus 7.74. Seega tase võinuks olla Hausenbergile väga sobiv. Tema isiklik rekord on 2020. aastast 7.91, tänavu on ta hüpanud 7.85.

Hausenberg kinnitas, et tema fookus on edaspidi suunatud mitmevõistlusele. «Nüüd on täielik fookus seitsmevõistlusel ja sise EMil. Tahan selle võistluse võimalikult hästi teha. Suve kohta ei oska midagi öelda, aga plaan on kümnevõistlusele keskenduda. Kuigi kaugushüppes tahaks Teemantliiga etapile pääseda,» lausus ta.