Manchester United loodab mured lahendada 35-aastase Vardyga

Sel hooajal on Manchester United suutnud lüüa vaid ühe värava, ent seegi oli omavärav. Meeskonna uus peatreener Erik ten Hag loodab väravapõua lahendada uue ründaja toomisega. Nagu öeldud, on sihikul hooajal 2015/16 Leicester Cityga Inglismaa meistriks tulnud Vardy.

35-aastane inglane polnud muidugi Manchester Unitedi esimene valik. Nimelt püüdsid Punased Kuradid meelitada enda juurde Bologna ründajat Marko Arnautovicit, kuid see neil ei õnnestunud.

Karjääri lõpusirgel olev Vardy on varemgi Premier League’i suurklubidelt pakkumisi saanud, ent on alati jäänud truuks Leicester Cityle. Kui Vardy peaks Unitedi pakkumise tagasi lükkama, võib Inglismaa klubi minna Alvaro Morata jahile. Praegu Madridi Atleticos mängiv ründaja on Premier League’iga tuttav, sest mängis vahemikus 2017 – 2020 Londoni Chelseas.